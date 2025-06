Orlando | Il referendum sul lavoro non è il passato ma la chiave per il futuro

L’8 e il 9 giugno si svolgerà un referendum cruciale: quattro quesiti su cinque riguardano il lavoro. Questo non è solo un voto, ma un'opportunità per garantire diritti fondamentali e una regolamentazione adeguata. Un successo potrebbe segnare l'inizio di una nuova era di protezioni per i lavoratori, mentre un esito negativo rischia di favorire la precarizzazione. Siamo pronti a difendere il nostro futuro? La scelta è nelle tue mani!

L'8 e il 9 giugno si vota per i referendum: 4 dei 5 quesiti riguardano il lavoro. Se i referendum avranno successo, ci sarà una spinta nella direzione delle garanzie e di una maggior regolamentazione del lavoro. Se dovesse andare diversamente, il rischio è che qualcuno ne approfitti per.

I referendum sul lavoro spaccano il Pd. Sensi: "Strumento sbagliato. Partito ostaggio della Cgil? Mondo sindacale è più ampio"

I prossimi referendum sul lavoro stanno creando profonde divisioni nel Partito Democratico. La frattura si amplia, con gli ex renziani che si distaccano dalla linea di Elly Schlein, definendo i referendum uno strumento sbagliato e sostenendo che il partito sia ostaggio della CGIL.

