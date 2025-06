Orlando | Il referendum sul lavoro non è il passato ma la chiave per il futuro

Orlando lancia un appello cruciale: il referendum sull lavoro è una tappa fondamentale per il nostro futuro. L'8 e il 9 giugno, quattro dei cinque quesiti riguarderanno proprio le garanzie lavorative. Un successo potrebbe segnare una svolta verso diritti più tutelati, mentre un esito negativo potrebbe favorire abusi nel mondo del lavoro. Non lasciare che il futuro si decida senza di te: partecipa e fai sentire la tua voce!

"L'8 e il 9 giugno si vota per i referendum: 4 dei 5 quesiti riguardano il lavoro. Se i referendum avranno successo, ci sarà una spinta nella direzione delle garanzie e di una maggior regolamentazione del lavoro. Se dovesse andare diversamente, il rischio è che qualcuno ne approfitti per.

L'8 e il 9 giugno si svolgerà un referendum cruciale: quattro quesiti su cinque riguardano il lavoro.

