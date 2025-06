Orgoglio irpino Oxangela Lepore vicecampionessa nazionale kickboxing

Tempo di lettura: 2 minuti Lepore Oxangela di Prata Principato Ultra finalmente protagonista ai campionati nazionali di kickboxing. Nella gara che si è tenuta a Jesolo in Veneto,dal 29 maggio al 1 giugno ha partecipato ai due stili di combattimento,light contact e kicklight,entrambi nella +70 jr nelle cinture blu marrone e nere,vincendo il primo match di entrambe gli stili,e il secondo sempre di entrambi aggiudicandosi il titolo di vicecampionessa d’italia in entrambe conquistando due preziosi secondi posti. “ Ringrazio il mio maestro Claudio de Luca,i l mio coach Michele Ferraro,la mia squadra che mi ha sostenuta, ha fatto il tifo e inneggiata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Orgoglio irpino, Oxangela Lepore vicecampionessa nazionale kickboxing

Oxangela Lepore, brillante talento di Prata Principato Ultra, ha appena conquistato due medaglie d'argento ai Campionati Italiani di kickboxing.