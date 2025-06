ORE 14 | MILO INFANTE ACCENDE L’ESTATE DI RAI2 E RADDOPPIA TRA POMERIGGIO E SERA

L'estate di Rai2 si illumina con “Ore 14”, il talk show di Milo Infante che riporta in primo piano la cronaca nera. Da lunedì 2 giugno, gli appassionati potranno approfondire il caso di Garlasco e altre intriganti notizie. Un ritorno atteso, che segna l'inizio di una stagione ricca di suspense e analisi. Non perdere l’occasione di scoprire cosa si cela dietro i fatti di cronaca!

I fan della cronaca nera festeggiano il ritorno di "Ore 14", il seguito talk show ideato e condotto da Milo Infante. Dopo la lunga pausa per il Giro d'Italia, riparte su Rai2. Da lunedì 2 giugno, puntualissimo alle 14, il giornalista accende l'estate della seconda rete Rai con nuove puntate che avranno al centro il delitto di Garlasco ma anche altre vicende e inchieste. Non finisce qui perché Infante, visto il successo, raddoppia in prima serata con un appuntamento il giovedì in prime time a partire dal 12 giugno. 4 puntate test, poi si proseguirà in autunno. "Ore 14 Sera" è il titolo scelto per dare perfetta continuità con il presidio pomeridiano che è uno dei programmi più apprezzati dai telespettatori.

Oggi "Ore 14" con Milo Infante non è in onda in quanto la trasmissione cede il posto al Giro d'Italia, iniziato il 9 maggio.

