Ordine d’arrivo F1 GP Spagna 2025 | risultati e classifica gara

Il GP di Spagna 2025 ha regalato emozioni e sorprese, con Oscar Piastri che conquista la vittoria, segnando il nono vincitore della stagione. La lotta serrata tra i piloti sta elevando l'intensità del campionato, rendendo ogni gara un evento imperdibile. Con Piastri in cima, il duello tra le scuderie si fa avvincente, mentre il pubblico è sempre più coinvolto. Chi sarà il prossimo a scrivere la storia in questo incredibile Mondiale di F1?

Passa agli archivi la gara del GP di Spagna, nono round del Mondiale 2025 di F1: sul tracciato di Barcellona si è deciso il nono vincitore dell’anno dopo la corsa, disputata su distanza classica, conclusasi dopo 66 giri sulla pista catalana. ORDINE D’ARRIVO F1 GP SPAGNA 2025. Classifica a 7 giri dalla conclusione 1 Oscar Piastri McLaren Leader 2 Lando Norris McLaren +2.489 3 Max Verstappen Red Bull Racing +4.170 4 Charles Leclerc Ferrari +16.263 5 George Russell Mercedes +21.594 6 Lewis Hamilton Ferrari +31.003 7 Isack Hadjar Racing Bulls +61.925 8 Nico Hulkenberg Kick Sauber +73.618 9 Pierre Gasly Alpine +77. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, GP Spagna 2025: risultati e classifica gara

Leggi anche LIVE F1, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Hamilton e Leclerc rischiano l’incidente, poi arriva l’ordine di scuderia - Siamo al 17° giro del GP di Spagna 2025 e la tensione è alle stelle! Hamilton e Leclerc, in lotta serrata, rischiano di incrociarsi in un incidente decisivo.

Se ne parla anche su altri siti

Gp Monaco, ordine d'arrivo e classifiche del Mondiale di Formula 1; ORDINE DI ARRIVO e RISULTATI F1 GP Monaco 2025, vince Norris; GP Monaco 2025, ordine di arrivo: Leclerc ci prova, ma vince Norris. Piastri 3° davanti a Max, Hamilton 5°; F1, risultato GP Monaco 2025: ordine d’arrivo e classifica Formula 1 a Montecarlo oggi 25 maggio, ecco chi ha vinto. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ordine d’arrivo F1, GP Spagna 2025: risultati e classifica gara

Segnala oasport.it: Passa agli archivi la gara del GP di Spagna, nono round del Mondiale 2025 di F1: sul tracciato di Barcellona si è deciso il nono vincitore dell'anno dopo ...

Ordine d’arrivo F1, GP Monaco 2025: Norris vince, Leclerc sul podio, Hamilton rimonta

oasport.it scrive: Oggi pomeriggio è andato in scena il GP di Monaco 2025, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sull'iconico tracciato cittadino nel Principato. I piloti ...

GP Imola: l’ordine d’arrivo in Emilia Romagna

Riporta f1world.it: Verstappen trionfa davanti alle McLaren. Rimonta Ferrari con Hamilton quarto. Ecco l’ordine d’arrivo completo del GP di Imola ...