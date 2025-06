Ordine d’arrivo F1 GP Spagna 2025 | podio insperato per Leclerc Verstappen crolla con la penalità

Il GP di Spagna 2025 sorprende tutti: sul podio, Charles Leclerc conquista un insperato terzo posto, mentre Max Verstappen crolla a causa di una penalità che cambia le carte in tavola. In un anno di sorprese e ribaltoni, la McLaren brilla con una straordinaria doppietta. Questo risultato non solo infiamma la lotta per il titolo, ma dimostra quanto sia imprevedibile la Formula 1, dove ogni gara può riservare colpi di scena inaspettati!

Passa agli archivi la gara del GP di Spagna, nono round del Mondiale 2025 di F1: sul tracciato di Barcellona si è deciso il nono vincitore dell’anno dopo la corsa, disputata su distanza classica, conclusasi dopo 66 giri sulla pista catalana. Doppietta della McLaren con Oscar Piastri primo davanti al compagno di squadra Lando Norris, secondo, ma sale sul gradino del podio il monegasco Charles Leclerc, terzo con la Ferrari. Quarta piazza per la Mercedes di George Russell, che precede la Kick Sauber di Nico Hulkenberg, quinto. Sesta posizione per l’altra Ferrari del britannico Lewis Hamilton, mentre si piazza settimo Isack Hadjar con la Racing Bulls. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, GP Spagna 2025: podio insperato per Leclerc, Verstappen crolla con la penalità

