Ora tocca a Barattoni Il neo sindaco si è insediato | Grande onore e responsabilità

Alessandro Barattoni ha ufficialmente preso le redini di Ravenna, portando con sé un grande onore e una pesante responsabilità. L'atmosfera nella sala consiliare era carica di emozione e aspettative, un simbolo di un impegno collettivo per il futuro della città. In un contesto in cui le amministrazioni locali devono affrontare sfide sempre più complesse, la vera domanda è: riuscirà Barattoni a dare voce a tutti e a tracciare un cammino di innovazione e solidarietà?

Ieri mattina nella sala consiliare del Comune di Ravenna per la cerimonia di insediamento del neosindaco Alessandro Barattoni c’erano tutti: chi ha curato la campagna elettorale, i consiglieri eletti, i volontari, qualche membro della società civile, qualche funzionario del Comune, ma soprattutto le liste e i partiti alleati. All’entrata di Barattoni è partito uno scroscio di applausi durato quasi un minuto. Poi, a passargli la fascia tricolore è stato il sindaco facente funzioni uscente Fabio Sbaraglia. E di nuovo applausi. Qualcuno grida "Bis". E il neosindaco risponde: "Al bis ci lavoriamo tra cinque anni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ora tocca a Barattoni. Il neo sindaco si è insediato: "Grande onore e responsabilità"

