Fedez ha messo da parte le sue critiche taglienti verso Gasparri, ma il "kit del candidato" di Berlusconi rimane un simbolo potente della politica italiana. A oltre trent'anni dalla sua creazione, questo manuale continua a influenzare la presentazione dei politici, riflettendo un'immagine conservatrice e rigida. In un'epoca in cui la comunicazione visiva è tutto, quanto pesa ancora l'apparenza in politica? Scoprilo con noi!

Anche a trent’anni di distanza è rigoroso il rispetto del «kit del candidato» forzista, redatto da Berlusconi nel 1994: completo con cravatta, tailleur per le donne, spilla di Forza Italia . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Ora Fedez non le canta più a Gasparri

