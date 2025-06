OPPO Pad SE LTE arriva in Europa

Il nuovo OPPO Pad SE LTE sbarca in Europa, portando con sé un mix di innovazione e prestazioni elevate. In un contesto in cui il lavoro e l'intrattenimento si fondono sempre di più, questo tablet è progettato per rispondere alle esigenze di chi cerca versatilità e qualità. Scopri come la tecnologia OPPO sta ridefinendo l’esperienza digitale: un mondo di possibilità ti aspetta!

Oppo Pad SE : Lancia il tablet economico Android con 4G LTE e 90Hz

Riporta notebookcheck.it: Oppo Pad SE è ora disponibile in Europa. Il tablet, relativamente economico, è dotato di un modem 4G LTE per la connettività cellulare e gira su una versione leggermente personalizzata di Android 15.

