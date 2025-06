Operazione dell’Ucraina nella Siberia orientale | Distrutti oltre 40 bombardieri russi

Un'operazione audace quella dell'Ucraina, con oltre 40 bombardieri russi distrutti nella remota Siberia orientale. Questo attacco, frutto di un'appassionante strategia di guerriglia moderna, segna un punto di svolta nel conflitto e riflette la crescente capacità dell'Ucraina di colpire a distanza. Un esempio chiaro di come la tecnologia dei droni stia riscrivendo le regole della guerra contemporanea, sfidando le convenzioni militari tradizionali.

I servizi ucraini dell’ Sbu, agenzia di spionaggio militare di Kyiv, hanno condotto un’operazione «su larga scala» per distruggere bombardieri nemici nelle retrovie russe. Condotto almeno un attacco con droni contro una base nella Siberia orientale, a migliaia di chilometri dai confini dell’Ucraina. L’Sbu ha affermato di aver inflitto danni per oltre due miliardi di dollari all’aeronautica militare di Mosca, dopo aver distrutto più di 40 velivoli, inclusi modelli come un A-50, un Tu-95 e un Tu-22 M3, che si trovavano presso l’aeroporto di Belaya, situato nella regione di Irkutsk. Zelensky: «Colloqui con la Russia a Istanbul il 2 giugno». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Operazione dell’Ucraina nella Siberia orientale: «Distrutti oltre 40 bombardieri russi»

