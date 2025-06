Opera meno 9 | laboratorio di ascolto della musica in gravidanza al Teatro Massimo

Scopri il potere della musica nella maternità con "Opera meno 9"! Sabato 7 giugno, alle 10:30, il Teatro Massimo apre le porte a un laboratorio unico, dove le future mamme possono condividere melodie e armonie con i loro piccoli. In un'epoca in cui il legame emotivo è fondamentale, la musica diventa un ponte magico tra madre e bimbo. Non perdere l'occasione di vivere questa esperienza coinvolgente!

Sabato 7 giugno, alle 10:30, in Sala Onu, la Fondazione Teatro Massimo propone una nuova iniziativa: il laboratorio “Opera meno 9”, dedicato alle mamme in attesa, ai genitori e ai loro bambini in arrivo. Si tratta di un laboratorio di ascolto e canto volto a creare un ponte sonoro tra mamma e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Opera meno 9": laboratorio di ascolto della musica in gravidanza al Teatro Massimo

Cerca Video su questo argomento: Opera Meno 9 Laboratorio Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Opera meno 9, un viaggio musicale per le mamme in attesa al Teatro Massimo di Palermo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

"Opera meno 9", un viaggio musicale per le mamme in attesa al Teatro Massimo di Palermo

Secondo guidasicilia.it: Il percorso di "Opera meno 9" prevede due incontri laboratoriali. La prima parte ( sabato 31 maggio) include un ascolto guidato di musica classica dal vivo e attività di ascolto da riproporre a casa ...

OPERA MENO 9 – III edizione. Viaggio musicale per famiglie in attesa

Lo riporta ciaocomo.it: Pensata in laboratori mattutini (dalle 10.30 alle 12.00) nei mesi di novembre 2018 e marzo 2019, per le mamme e le famiglie nell’ultimo trimestre di attesa, la formula di Opera meno 9 prevede ...

Laboratorio opera. Il Barbiere canta per i bambini

Scrive ilgiorno.it: Una lettura teatralizzata e un laboratorio a tema per scoprire la storia, i personaggi e la musica di una grande opera lirica. Un percorso originale per avvicinare i bambini e i ragazzi.