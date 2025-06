Onore al PSG ma grazie anche a Inzaghi | vincere non è l’unica cosa che conta

La finale di Champions League tra PSG e Inter ha sorpreso tutti, lasciando un segno indelebile nel cuore dei tifosi. Ma in questo epilogo inatteso, c'è una lezione da apprendere: vincere non è tutto. La squadra di Inzaghi ha dimostrato che anche il viaggio conta, con momenti di grande passione e unità. In un calcio sempre più business-oriented, la vera vittoria è saper emozionare. Perché, alla fine, il sogno continua!

La finale di Champions League tra Psg e Inter ha spento tutte le certezze della squadra di Simone Inzaghi. Ma va chiarita una cosa. Neanche il tifoso più pessimista avrebbe immaginato un epilogo del genere ed invece la finale di Monaco di Baviera tra Psg e Inter è destinata a restare nella storia del calcio. E non in maniera positiva per i colori nerazzurri. L’Inter crolla sotto i colpi di uno stratosferico Psg e la squadra di Inzaghi cade con un perentorio 5 a 0, peggior sconfitta di sempre nella storia della Champions League. (Lapresse) TvPlay Commentare una sfida del genere non è semplice, soprattutto a poche ore da una disfatta storica, ma questa Inter in fondo lo merita. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Onore al PSG, ma grazie anche a Inzaghi: vincere non è l’unica cosa che conta

