One Piece – Stagione 2 arriva nel 2026 | ecco Tony Tony Chopper!

La grande attesa per la seconda stagione di One Piece si fa sempre più intensa! Netflix ha annunciato l’arrivo nel 2026 e, per rendere tutto ancora più entusiasmante, Tony Tony Chopper avrà la voce dell’attrice Mikaela Hoover. Questa scelta non solo celebra il legame tra anime e live-action, ma evidenzia anche l’importanza della rappresentazione nel mondo dello spettacolo. Siete pronti a salpare con i Pirati di Cappello di Paglia?

One Piece – Stagione 2 arriverà su Netflix nel 2026, e l’attrice Mikaela Hoover si unirà alla serie live-action per dare voce al personaggio preferito dai fan, Tony Tony Chopper. Hoover (“Beef”, “Superman”, “Guardiani della Galassia Vol. 3”) si occupa anche della rappresentazione facciale del piccolo dottore ibrido renna-umano che farà squadra con il pirata Monkey D. Luffy e la sua banda di Cappello di Paglia. Basata sull’amato manga e sulla successiva serie anime di Eiichiro Oda “ One Piece”, la serie live-action di Netflix segue Luffy e la sua ciurma in un pericoloso viaggio alla ricerca del leggendario tesoro, One Piece, e alla conquista del titolo di Re dei Pirati. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

