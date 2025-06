One Piece ci presenta Chopper! Ecco il design e chi interpreterà la famosa renna-medico nella seconda stagione

La seconda stagione di One Piece si arricchisce di un atteso protagonista: Tony Tony Chopper! Netflix ha svelato il suo design e l'attore che darà vita a questa iconica renna medico, portando nuova linfa a una storia che continua a conquistare fan in tutto il mondo. Con la crescente popolarità delle serie basate su anime, i riflettori sono puntati su come i personaggi prenderanno vita. Non perdere la clip in anteprima!

In occasione dell'evento globale Tudum, Netflix ha annunciato l'interprete e il design di Tony Tony Chopper, uno dei personaggi più attesi, nella seconda stagione di One Piece: la clip in anteprima.

One Piece: Tony Tony Chopper Star di un Nuovo Spin-Off Slice-of-Life!

Mister Movie presenta un emozionante spinoff slice of life con Tony Tony Chopper, il tenero dottore di One Piece! Preparati a lasciarti conquistare da nuova dolcezza e avventure quotidiane nel mondo moderno.

