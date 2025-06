One piece 2 stagione | novità data di uscita e dove guardarlo

La seconda stagione di "One Piece" è in arrivo su Netflix e le aspettative sono alle stelle! Dopo il trionfo della prima, i fan dei pirati di Cappello di Paglia possono finalmente esultare. Con l’exploit delle serie live action che conquistano il pubblico, questa nuova stagione promette avventure ancora più emozionanti. Non perdere l’occasione di vivere un viaggio epico tra mare e tesori, dove ogni episodio è una scoperta!

l’anticipata conferma della seconda stagione di one piece in streaming. La popolare serie live action dedicata ai Pirati di Cappello di Paglia si prepara ad approdare su Netflix con una nuova stagione. Dopo il successo della prima, annunciato ufficialmente il rinnovo per una seconda tranche, alimentando l’attesa tra gli appassionati di manga e anime. notizie principali sulla seconda stagione di one piece. rilancio e conferme ufficiali. Dopo il debutto avvenuto a fine agosto 2023, la produzione ha ricevuto un rinnovamento ufficiale da parte di Netflix il 14 settembre, che ha annunciato la realizzazione di una nuova stagione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - One piece 2 stagione: novità, data di uscita e dove guardarlo

One Piece: svelato il nuovo set della seconda stagione del live-action di Netflix

Netflix svela il nuovo set della seconda stagione di One Piece live-action. Poco fa, è stata rilasciata una clip che offre un'anteprima dei nuovi ambienti e scene della serie.

