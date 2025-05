One Piece 2 | Netflix svela finalmente Chopper in un tenerissimo video mostrato al TUDUM

Durante il TUDUM 2025, Netflix ha finalmente svelato Chopper, la renna-medico di One Piece, in un video che ha fatto esplodere il tenerezza tra i fan. Questa attesa novità segna un passo importante nell'adattamento live-action, confermando che anche i personaggi più iconici possono trovare nuova vita sullo schermo. In un'epoca in cui gli anime conquistano Hollywood, l'arrivo di Chopper promette di portare una ventata di freschezza e emozione nella seconda stagione!

Nel corso del TUDUM 2025 è stato svelato l'aspetto che avrà la renna Chopper, il medico di bordo, seconda stagione dell'adattamento live-action di One Piece su Netflix. Il tanto atteso debutto di Chopper in One Piece 2, seconda stagione della serie live action, è stato svelato da Netflix nel cordso del TUDUM con un tenero video. Un'assoluta novità per uno dei prsonaggi più amati e peculiari di tutta l'opera, che era stato fin qui mostrato solo di spalle. Tempo fa era stato lo stesso Eiichiro Oda a stuzzicare la curiosità dei fan rispetto alla realizzazione di Chopper. Impossibile, infatti, prescindere dal personaggio nella seconda stagione del live action, considerando che uno dei principali archi narrativi che il prossimo ciclo di episodi adatterà sarà proprio quello dell'Isola di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - One Piece 2: Netflix svela finalmente Chopper in un tenerissimo video mostrato al TUDUM

Mister Movie | One Piece: Tony Tony Chopper Star di un Nuovo Spin-Off Slice-of-Life!

Mister Movie presenta un emozionante spinoff slice of life con Tony Tony Chopper, il tenero dottore di One Piece! Preparati a lasciarti conquistare da nuova dolcezza e avventure quotidiane nel mondo moderno.

