One Piece 2 | ecco Chopper! Un teaser trailer tutto sull’atteso personaggio!

Il mondo di One Piece si prepara a un nuovo entusiasmante capitolo! Durante l'evento Tudum 2025, Netflix ha svelato il volto di Tony Tony Chopper, interpretato da Mikaela Hoover. Questo annuncio riaccende la passione dei fan, in un periodo in cui le serie live-action stanno conquistando il pubblico, portando l’animazione giapponese a un livello mai visto prima. Preparati a vivere emozioni indimenticabili nel 2026!

Durante l'evento Tudum 2025, Netflix ha finalmente rivelato il volto dietro a Tony Tony Chopper, il medico della ciurma di Cappello di Paglia che debutterà nella seconda stagione live-action di One Piece, prevista per il 2026. Mikaela Hoover sarà Tony Tony Chopper. Ad interpretare Tony Tony Chopper sarà Mikaela Hoover, attrice già vista in produzioni di successo come Beef su Netflix e Guardiani della Galassia Vol. 3 del Marvel Cinematic Universe. Inoltre, quest'estate la vedremo anche nei panni di Cat Grant nella serie DC Superman. Nonostante si tratti di un personaggio interamente digitale, Hoover darà voce e movenze al giovane renna-medico grazie alla tecnica del facial capture, offrendo così una performance ancora più espressiva e fedele al personaggio originale creato da Eiichiro Oda.

