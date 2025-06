OmniArtis con la mostra personale di Simonetta Pantalloni si apre il sipario sulla nuova realtà associativa di Terni

Un nuovo capitolo per la cultura a Terni: il 3 giugno, alle 17.30, Palazzo Carrara si trasformerà in un palcoscenico d’arte con l’inaugurazione della mostra di Simonetta Pantalloni. Questo evento non è solo un viaggio nel colore e nella forma, ma segna il debutto di OmniArtis, un’associazione che promette di rinvigorire il panorama artistico locale. Scopri come la creatività possa diventare motore di cambiamento!

Martedì 3 giugno, alle 17.30, presso lo storico palazzo Carrara in piazza dei Carrara a Terni, si terrà la conferenza stampa di inaugurazione della mostra personale della pittrice Simonetta Pantalloni. L'evento sarà anche l'occasione per la presentazione ufficiale di OmniArtis, una nuova.

