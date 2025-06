Omnia Artis chiude in bellezza | arte musica e parole al Museo Barbella di Chieti

Omnia Artis chiude in bellezza al Museo Barbella di Chieti, un evento che celebra la cultura in tutte le sue forme. L'incontro con i pittori di Kalos 2025 e gli autori di “Parole del Giubileo” ha creato un'atmosfera unica. Interessante il contributo di Angela Rossi sul pellegrinaggio, che ci invita a riflettere sul viaggio interiore che accompagna ogni artista. Un appuntamento imperdibile in un periodo in cui l’arte si fa sempre più comunità !

Leggi anche Parole, arte e musica protagoniste al Museo Barbella e ad Omnia Artis domenica 1 giugno - Domenica 1 giugno, il Museo Barbella di Chieti sarĂ il palcoscenico per la presentazione dell'antologia "Parole del Giubileo" (Edizioni Sigraf), un'opera collettiva curata da diversi autori e introdotta da Angela Rossi.

