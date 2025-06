Omicidio Re l' arcivescovo Renna | Il fatto che l' aggressore sia straniero non deve alimentare odio

La tragica morte di Santo Salvatore Giambattista Re, un padre e lavoratore esemplare, ci ricorda quanto la violenza possa colpire inaspettatamente. In un periodo in cui il dibattito sull'immigrazione e la sicurezza è acceso, è fondamentale non lasciare spazio all'odio. La diversità non è un nemico, ma una ricchezza. Ogni vita persa è un monito: insieme possiamo costruire una società più giusta e solidale, lontana da pregiudizi.

"La notizia della brutale uccisione di Santo Salvatore Giambattista Re, giovane padre e stimato lavoratore, ha profondamente scosso la nostra comunitĂ . In un momento in cui si apprestava a tornare dalla sua famiglia, la sua vita è stata tragicamente spezzata da un atto di insensata violenza.

