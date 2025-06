Omicidio Michael Boschetto spunta un selfie choc di Friso sul cellulare della vittima

Un selfie che potrebbe cambiare le sorti di un'indagine. È quello trovato sul cellulare di Michael Boschetto, il trentaduenne brutalmente ucciso. L'immagine, che ritrae il presunto assassino Giacomo Friso, solleva interrogativi inquietanti sui legami tra giustizia e tecnologia. In un'epoca in cui ogni scatto lascia tracce indelebili, questo particolare agghiacciante ci ricorda come la verità possa emergere anche nei modi più inaspettati. Una storia da seguire con attenzione.

Un dettaglio agghiacciante riemerge dalle prove. È un’immagine scioccante quella trovata sul cellulare di Michael Boschetto, il trentaduenne ucciso a coltellate a Villafranca Padovana il 27 aprile 2024. Un selfie. Ma non uno qualsiasi: secondo quanto emerso dai quotidiani locali, lo scatto immortala il volto del presunto assassino, Giacomo Friso, 34 anni, vicino di casa della vittima e attualmente a processo per omicidio aggravato. A scoprire il fotogramma che potrebbe cambiare il corso del procedimento giudiziario è stato il padre della vittima. Dopo mesi di attesa, è riuscito a sbloccare l’iPhone restituito dai carabinieri, e lì, tra le immagini archiviate, è apparsa la fotografia. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Omicidio Michael Boschetto, spunta un selfie choc di Friso sul cellulare della vittima

Leggi anche Michael Boschetto, ridanno l’iPhone al padre un anno dopo e lui scopre nuova prova: video-selfie del killer - Un colpo di scena incredibile: dopo un anno, il padre del giovane ucciso a Villafranca Padovana riesce finalmente ad accedere all'iPhone del figlio, rivelando un video selfie del killer.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Giacomo Friso si è filmato con il cellulare di Michael Boschetto dopo averlo ucciso: dal telefono della vittim; VILLAFRANCA PADOVANA | OMICIDIO BOSCHETTO: IL PRESUNTO ASSASSINO SI ERA FILMATO CON IL CELLULARE DELLA VITTIMA; Giacomo Friso si è filmato con il cellulare di Michael Boschetto dopo averlo ucciso: dal telefono della…. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Michael Boschetto, ridanno l’iPhone al padre un anno dopo e lui scopre nuova prova: video-selfie del killer

Segnala fanpage.it: Dalla perizia tecnica sul cellulare del giovane ucciso a Villafranca Padovana non era emerso nulla perché il consulente della procura non era riuscito ...

Omicidio di Michael Boschetto, il padre sblocca lo smartphone e trova un video-selfie del presunto killer

Si legge su informazione.it: A Villafranca Padovana, un piccolo comune in provincia di Padova, il tempo sembra essersi fermato al 27 aprile dello scorso anno, quando la comunità è stata scossa da… Leggi ...

Il papà di Michael Boschetto sblocca l'iPhone del figlio ucciso e scopre il video con il volto di Giacomo Friso: nelle immagini la scena del delitto

Da msn.com: PADOVA - Giacomo Friso si inquadra con il cellulare per pochi secondi. Dice qualcosa ma le parole si perdono, incespicano. Non si capisce. Poi si passa ...