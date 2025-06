Omicidio di Santo Re Villardita FI giovani | Rafforzare la sicurezza nelle nostre città

La tragica morte di Santo Re, accoltellato a soli 31 anni dopo il lavoro, scuote le coscienze e riaccende il dibattito sulla sicurezza nelle nostre città. Antonio Villardita, durante il congresso di Forza Italia Giovani, ha lanciato un grido d'allerta: è inaccettabile vivere in un contesto così violento. Questo episodio mette in luce una realtà sempre più urgente da affrontare, incitando una riflessione collettiva per un futuro più sicuro.

"È inaccettabile che un ragazzo di 31 anni, appena terminato il proprio turno di lavoro e dunque pronto per rientrare a casa, venga accoltellato a morte in pieno giorno", lo ha affermato Antonio Villardita nel corso del congresso di Forza Italia Giovani tenutosi al palazzo dei congressi dell’Eur. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Omicidio di Santo Re, Villardita (FI giovani) : "Rafforzare la sicurezza nelle nostre città"

Omicidio di Santo Re, Trantino: "Catania piegata dal dolore, ma non ci rassegneremo"

Catania è in lutto per l'omicidio di Santo Re, un giovane la cui vita è stata spezzata da un atto di violenza che segna profondamente la comunità.

Omicidio Santo Re, il cordoglio di colleghi e familiari

Si legge su newsicilia.it: CATANIA - Catania si è svegliata oggi col cuore spezzato. Una città ferita, scossa da un delitto brutale e insensato: l’omicidio di Santo Re, trentenne, ...

Omicidio a Catania, accoltellato per strada da un irregolare il pasticcere Santo Re, “abbiamo fallito tutti”

Secondo blogsicilia.it: Un giovane pasticcere, Santo Re, è stato accoltellato a morte a Catania da un posteggiatore abusivo irregolare; la città è sconvolta e monta la rabbia per un sistema che, secondo molti, non ha saputo ...

Santo Re, un omicidio senza movente: arrestato il parcheggiatore, «urlava frasi senza senso». Il dolore e la rabbia dei colleghi

msn.com scrive: Aveva 31 anni Santo Salvatore Giambattista Re, il pasticciere ucciso a piazza Mancini, Catania, massacrato a coltellate e trovato riverso a terra in una pozza di sangue: per l'omicidio ...