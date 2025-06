Omicidio del benzinaio a Tor San Lorenzo 18enne confessa l’accoltellamento

Un tragico omicidio ha scosso Tor San Lorenzo, dove Nahid Miah è stato accoltellato in pieno giorno durante una rapina. La confessione di un 18enne segna una svolta nelle indagini, ma solleva interrogativi inquietanti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di violenza urbana, che mette in luce la necessità di rinnovare strategie di protezione per chi lavora. Una riflessione urgente per la nostra società.

Il delitto di Nahid Miah in pieno giorno. Una svolta importante è giunta nelle indagini sull’omicidio del trentaseienn e Nahid Miah, avvenuto martedì scorso durante una rapina in pieno giorno a Tor San Lorenzo, sul litorale sud della capitale. Il gestore del distributore Toil di via delle Pinete è stato ucciso brutalmente con una coltellata al cuore mentre svolgeva il suo lavoro. Fermato il 18enne Marco Adamo. A meno di una settimana dal crimine, i carabinieri hanno identificato e fermato Marco Adamo, un giovane di appena 18 anni con precedenti penali. Il ragazzo è stato interrogato presso la caserma, dove ha ammesso la propria responsabilità nel delitto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Omicidio del benzinaio a Tor San Lorenzo, 18enne confessa l’accoltellamento

Leggi anche Nahid Miah morto nella rapina a Tor San Lorenzo, chi era il benzinaio 35enne ucciso e il ricordo degli amici - Nahid Miah, benzinaio di 35 anni, è tragicamente morto durante una rapina a Tor San Lorenzo. La sua scomparsa ha sconvolto amici e conoscenti, che lo ricordano con affetto per la sua gentilezza e dedizione al lavoro.

