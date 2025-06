Omicidio Ceschin scarcerato Juan Maria Beltre Guzman

Juan Maria Beltre Guzman, scarcerato, non è l’esecutore né il committente dell’omicidio Ceschin. La sua posizione si distingue nettamente da quella degli altri coimputati, rimanendo ancorato al territorio nazionale. Questo caso riaccende i riflettori su come la giustizia affronta le complessità del sistema penale, aprendo un dibattito cruciale sulla presunzione di innocenza e la responsabilità penale. Quali saranno le implicazioni per gli altri coinvolti?

Beltre Guzman non risulta essere in effetti esecutore dell'omicidio né, men che meno, il suo committente. Non emerge nemmeno che egli, diversamente dagli altri coimputatj, si sia allontanato dal territorio nazionale nelle fasi successive al delitto non avendo mai manifestato una concreta volontà.

