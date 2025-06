Omicidio Afragola | Martina Carbonaro uccisa con una pietra dall' ex fidanzato

La tragica morte di Martina Carbonaro, 14 anni, uccisa brutalmente ad Afragola dal suo ex fidanzato, riaccende il dibattito su violenza e relazioni adolescenziali. Un episodio che scuote le coscienze, richiamando l'attenzione sulla necessità di educare i giovani al rispetto e alla gestione dei conflitti. È ora di fermare questo ciclo di violenza che macchia il futuro delle nuove generazioni. Cosa stiamo facendo per cambiare le cose?

Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa ad Afragola dall'ex fidanzato Alessio Tucci, di 19 anni, sarebbe morta dopo lunghi minuti di agonia in seguito ai colpi alla testa inferti con una pietra. E' quanto emerge dall'ordinanza con cui il giudice del Tribunale di Napoli Nord, Stefania Amodeo, ha confermato la custodia cautelare in carcere per Tucci. Lo riferiscono Il Mattino, il Corriere della Sera, Repubblica. Dalla consulenza preliminare del medico legale emergerebbe dunque un quadro diverso rispetto a quanto detto da Tucci che ha spiegato che Martina non respirava più quando l'ha coperta di detriti nel casolare di Afragola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Omicidio Afragola: Martina Carbonaro uccisa con una pietra dall'ex fidanzato

Afragola, tragica conferma: è della 14enne Martina Carbonaro il corpo ritrovato senza vita

Ad Afragola, si è giunta una tragica conferma: il corpo rinvenuto senza vita è quello di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa lunedì.

