Omicidio ad Ardea | fermato un 18enne per la morte del benzinaio Nahid Miah

Un tragico episodio scuote Ardea: un diciottenne è stato arrestato per l'omicidio del benzinaio Nahid Miah. Questo fatto non è solo un dramma personale, ma riflette un fenomeno più ampio di violenza giovanile che attraversa il nostro Paese. In un contesto dove i giovani si trovano sempre più spesso coinvolti in atti criminali, la domanda sorge spontanea: come possiamo invertire questa tendenza? La risposta potrebbe essere più complessa di quanto pensiamo.

Giovane con precedenti arrestato per l'uccisione di Nahid Miah. Ardea (RM), 1 giugno. Un diciottenne con precedenti penali è stato sottoposto a fermo dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati e della Compagnia di Anzio, con l'accusa di essere il responsabile dell' omicidio di Nahid Miah, 36enne originario del Bangladesh e gestore di un distributore di carburanti Toil situato in via delle Pinete ad Ardea, alle porte di Roma. La confessione shock del giovane. Durante l'interrogatorio, il ragazzo avrebbe confessato il delitto, dichiarando di aver accoltellato la vittima al cuore nel corso di una rapina, culminata con la sottrazione dell' incasso giornaliero di 570 euro.

Rapina a un distributore ad Ardea: benzinaio ucciso a coltellate. Banditi in fuga | Nahid Miah: i lavori, i 2 figli piccoli

Tragedia ad Ardea, dove un rapinatore ha assassinato un benzinaio di 35 anni, Nahid Miah, colpendolo a coltellate durante una rapina in un distributore.

