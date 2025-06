Omicidio ad Ardea fermato un 18enne | ha confessato

Un tragico episodio scuote Ardea: un 18enne ha confessato l'omicidio di Nahid Miah, un benzinaio di 36 anni. Questo evento mette in luce un fenomeno allarmante, quello della violenza giovanile, che sta crescendo nel nostro paese. Le domande affiorano: cosa si nasconde dietro a questi gesti estremi? È fondamentale riflettere sul futuro dei nostri ragazzi e sulle scelte che li portano a simili atti disperati.

Fermato un 18enne per l'omicidio del benzinaio 36enne Nahid Miah, ucciso presso un distributore di carburanti Toil in via delle Pinete nel comune di Ardea. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati e della Compagnia di Anzio hanno sottoposto a fermo un giovane del posto. 🔗 Leggi su Latinatoday.it