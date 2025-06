OmiArtis con la mostra personale di Simonetta Pantalloni si apre il sipario sulla nuova realtà associativa di Terni

L'arte torna a brillare a Terni con la mostra personale di Simonetta Pantalloni, che segna l'inizio della nuova realtà associativa OmniArtis. Martedì 3 giugno, il Palazzo Carrara si trasformerà in un palcoscenico creativo, dove l'espressione artistica si unisce alla comunità. Questo evento non è solo una celebrazione dell'arte, ma anche un'opportunità per scoprire come la cultura possa rigenerare spazi e relazioni in un contesto sociale in evoluzione. Non perdere l'occas

Martedì 3 giugno, alle 17.30, presso lo storico palazzo Carrara in piazza dei Carrara a Terni, si terrà la conferenza stampa di inaugurazione della mostra personale della pittrice Simonetta Pantalloni. L’evento sarà anche l’occasione per la presentazione ufficiale di OmniArtis, una nuova. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - OmiArtis, con la mostra personale di Simonetta Pantalloni si apre il sipario sulla nuova realtà associativa di Terni

