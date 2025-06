Ombre sul nuovo capolinea del bus | Corse saltate disagi per gli alunni

Nuovo capolinea del bus nella valle del Mugnone: l'innovazione porta con sé sia opportunità che disagi. Da maggio, i viaggiatori devono adattarsi al cambio in piazza della Libertà, ma per gli alunni le corse saltate diventano un grosso problema. Questo è solo un tassello in un mosaico più ampio di riorganizzazione del trasporto pubblico, volto a migliorare la mobilità. Ma è davvero il passo giusto? Scopriamolo insieme!

Luci e ombre sul nuovo capolinea del 21. Dal 5 maggio, l’autobus della valle del Mugnone termina le sue corse in piazza della Libertà, anziché in piazza Edison. Così ha previsto la riorganizzazione del trasporto pubblico, con il placet del Comune di Fiesole, che ha sostenuto la modifica per facilitare l’utilizzo delle linee della tramvia e quindi il collegamento con il centro di Firenze, la stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, il polo ospedaliero di Careggi e l’ aeroporto. "L’amministrazione fiesolana si è però scordata – ha osservato Giulia Butera, consigliera comunale dei Cittadini per Fiesole – degli utenti che devono raggiungere zone non servite dalla tramvia, come ad esempio Coverciano e Campo di Marte ". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ombre sul nuovo capolinea del bus: "Corse saltate, disagi per gli alunni"

