Omaggio alla fantasia e ai grandi ideali | sul palco arriva ‘Quijote!’

Un omaggio vibrante alla fantasia e ai grandi ideali: 'Quijote!' torna a stupire nella sua città natale! Questo capolavoro del Teatro Nucleo, che ha incantato oltre 400 piazze in tutto il mondo, inaugura una tournée estiva 2025 imperdibile. In un'epoca in cui l'immaginazione è più che mai necessaria, questo spettacolo ci ricorda l'importanza di sognare e combattere per ciò in cui crediamo. Non perderti l'emozione!

Lo storico spettacolo di piazza di Teatro Nucleo, Quijote!, ritorna nella sua città d’origine con un’anteprima straordinaria che inaugura la tournée estiva 2025. Dopo aver incantato oltre 400 piazze nel mondo, dall’Europa all’America Latina, fino all’Asia, lo spettacolo si prepara a viaggiare per la Germania al 17esimo Internationales straßentheater festival di Holzminden, per poi proseguire in Italia con tappe tra Calabria, Emilia-Romagna e Piemonte. Stasera alle 21.30, al centro sociale Il Quadrifoglio di Pontelagoscuro, Chisciotte e Sancho saliranno in sella ai loro improbabili destrieri meccanici per lanciarsi in mirabolanti avventure. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omaggio alla fantasia e ai grandi ideali: sul palco arriva ‘Quijote!’

