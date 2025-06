Olympia Macerata Feltria trionfa 3-1 contro Della Rovere e sale in Prima Categoria

L'Olympia Macerata Feltria festeggia un trionfo emozionante: 3-1 contro Della Rovere e la promozione in Prima Categoria è finalmente realtà! Un risultato che non solo premia il lavoro di squadra, ma segna l'inizio di una nuova era per il club. In un contesto sportivo sempre più competitivo, queste vittorie sono un faro di speranza e determinazione. Rimanete sintonizzati, perché questa storia è appena cominciata!

OLYMPIA MACERATA FELTRIA 3 DELLA ROVERE 1 OLYMPIA MACERATA FELTRIA: Meozzi, Pierucci, Arcangeli (25’ st Bracci.), Guidi, Rocchetti, Aluigi, Ousubi, Saltarelli (25’ st Madonia), Azalian (35’ st Serratore), Arosti (4’ st Santini), Rossi (15’ st Politi). All. Cottini A. DELLA ROVERE: Fratini, Pettinelli, Andreoletti (16’ st Pagnetti), Antonioni (16’ st Severi), Barbaresi, Biagioli (17’ st Speranzini), Bonci (19’ st Tanfani), Bottini (20’ st Vitali M.), Brocca, Casini, El Kheir. All. Vitali L. Arbitro: Tarli di Ascoli Piceno. Reti: 1’ pt Azalian., 16’ pt Guidi, 44’ pt Barbaresi, 21’ st Politi. Note: espulso al 38’ st Speranzini Allo Spadoni di Montecchio vittoria netta e meritata per l’Olimpia Macerata che supera la Della Rovere, salendo in Prima Categoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Olympia Macerata Feltria trionfa 3-1 contro Della Rovere e sale in Prima Categoria

Finale playoff Seconda categoria: Olympia Macerata Feltria vs Della Rovere Calcio

Oggi pomeriggio il palcoscenico calcistico si accende allo 'Spadoni' di Montecchio: l’Olympia Macerata Feltria sfida il Della Rovere Calcio nella finale playoff di Seconda categoria.

