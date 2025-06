Oltredanza in via d’Azeglio e Via Zarotto in festa | come cambia la viabilità

Oggi, domenica 1° giugno, le strade di Bologna si trasformano in un palcoscenico vibrante con “Oltredanza” e “Via Zarotto in festa”. Le modifiche alla viabilità non sono solo un inconveniente, ma un’opportunità per immergersi nella cultura e nella convivialità della nostra città. Scoprire come cambia il traffico è solo il primo passo: lasciati coinvolgere da eventi che celebrano l’arte e la comunità! Non perderti questa esperienza unica!

Oggi, domenica 1° giugno ci sono alcune modifiche alla viabilità per la manifestazione “Oltredanza” in via D’Azeglio e per la manifestazione “Via Zarotto in festa”. IIn strada M. D’Azeglio – da P.le Corridoni (esclusi incroci Str. Bixio e Via dei Farnese) a Piazzale S. Croce escluso –. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Oltredanza in via d’Azeglio e Via Zarotto in festa: come cambia la viabilità

Cerca Video su questo argomento: Oltredanza Via D Azeglio Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

OLTREDANZA in via d’Azeglio a Parma; Oltredanza in via d’Azeglio e Via Zarotto in festa: come cambia la viabilità; Comunicato Regione: Agricoltura. Luca Cotti nuovo presidente di Coldiretti Emilia-Romagna. Le congratulazioni dell'assessore Alessio Mammi: I migliori auguri al neo presidente Cotti. Proseguire insieme il percorso di valorizzazione delle nostre straordinarie; Invito alla conferenza stampa - RiminiWellness off: domani, martedì 27 maggio (ore 11.30), la presentazione del palinsesto degli appuntamenti 'fuori fiera'. 🔗Ne parlano su altre fonti

Via D’Azeglio, il nuovo senso unico divide la cittadinanza

Come scrive civonline.it: CIVITAVECCHIA – Il nuovo senso unico in via Massimo D’Azeglio infiamma la polemica. La decisione dell’amministrazione comunale di rendere via Massimo D’Azeglio a senso unico, nel tratto ...

Via D’Azeglio, il traffico diventa virale e monta la polemica

Secondo civonline.it: CIVITAVECCHIA – Non accenna a placarsi la polemica su via Massimo D’Azeglio dopo la decisione dell’amministrazione comunale di rendere a senso unico, nel tratto dall’ex GeDiLa all ...

Via D'Azeglio cambia luce. Quest'estate i lavori alla nuova illuminazione

gazzettadiparma.it scrive: Più bella e più potente. L'illuminazione pubblica di via D'Azeglio sta per cambiare volto. Quella prevista dall'Amministrazione comunale non sarà una semplice manutenzione, ma un intervento di ...