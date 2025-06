Oltre le acque Arte natura e sapori

Scopri l’Emilia-Romagna oltre il relax delle sue terme! Un viaggio qui è un tuffo nei tesori artistici, nei sapori autentici e nella natura mozzafiato. Da Salsomaggiore Terme, esplora castelli e borghi storici, lasciati tentare dalla gastronomia locale e avventurati in trekking emozionanti. Un connubio perfetto tra benessere e cultura che risponde al crescente desiderio di esperienze autentiche. Preparati a vivere un weekend indimenticabile!

Trascorrere qualche giorno alle Terme dell’Emilia-Romagna è un’occasione anche per godere di tutto il bello che le circonda: città d’arte e siti Unesco, esperienze enogastronomiche, trekking nei parchi nazionali, tour dei castelli, percorsi in bicicletta. A due passi da Salsomaggiore Terme e Tabiano (PR) si può seguire il tour dei castelli tra Parma e Piacenza, con visite guidate ed esperienze disponibili tutto l’anno. I centri termali abbracciati da rasserenanti colline includono Castel San Pietro Terme (BO), cittadina medievale tra Imola e Bologna, e Castrocaro (FC), con il Grand Hotel Castrocaro Long Life Formula. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Oltre le acque. Arte, natura e sapori

Cerca Video su questo argomento: Oltre Acque Arte Natura Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Le artiste della Collezione Farnesina si preparano a un tour per l'Europa; «Umbria Green Festival», la scienza tra arte, storia e natura: ospiti da Godano a Houellebecq, Recalcati, Solarino, Lagioia; Umbria Green Festival. Arte, scienza e natura si incontrano nel cuore verde d'Italia; Al via la stagione 2025 del Museo Organica: arte e fotografia per raccontare il paesaggio sardo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Oltre le acque. Arte, natura e sapori

Scrive quotidiano.net: Trascorrere qualche giorno alle Terme dell’Emilia-Romagna è un’occasione anche per godere di tutto il bello che le circonda: città ...

Benetutti, oltre 100 sorgenti di acque curative

Segnala ansa.it: Natura, archeologia, arte, ricette uniche, un antico e raro vitigno e acque curative ... Se ne trovano oltre un centinaio sparse lungo il suo territorio. Le proprietà curative di queste ...

Andrea Tirindelli. Oltre il visibile della natura

Scrive arte.it: In occasione di Milano Gallery Weekend e della Quindicesima Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI - Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani ... rivelando aspetti nascosti del reale ...