oltre duemila donatori festa al gentile

Oggi e domani, Fabriano celebra un traguardo straordinario: l'80esimo anniversario dell'Avis! Con oltre duemila donatori, tra cui 163 nuovi iscritti, il legame tra comunità e solidarietà si rafforza. Questo evento non solo onora chi dona, ma sottolinea anche il crescente impegno dei giovani. Un esempio luminoso di come piccoli gesti possano creare un grande impatto sociale. Non perdere la premiazione al Teatro Gentile: è il momento giusto per ispirarti!

Oggi e domani a Fabriano si celebra un avvenimento speciale, l' 80esimo anno di Fondazione dell'Avis. Sono duemila e 91 i donatori, mille e 262 uomini e 829 donne con ben 163 nuovi iscritti tra cui tanti giovani e un rapporto donatori-popolazione tra i più alti della regione. Al teatro Gentile stamattina si tiene la premiazione e la consegna delle benemerenze, presentata da Laura Gentilucci, per chi ha raggiunto traguardi importanti (molti quelli che hanno superato la soglia delle cento ricevendo una medaglia d'oro con smeraldo o diamante) nella donazione di sangue, e alle 21, Paolo Notari e Guenda Goria, accompagnati dai fiati dell'Arena Sferisterio di Macerata "Salvadei Brass" e la Camilla Noci band, racconteranno, tra aneddoti, canzoni e ricordi gli 80 anni di gesti unici.

