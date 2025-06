Oltre 300 aretini a Roma per il Giubileo delle famiglie

Oltre 300 aretini hanno partecipato al Giubileo delle Famiglie a Roma, un evento che celebra la forza dei legami familiari in un contesto di spiritualità e comunità. Questo incontro non è solo un momento di fede, ma anche un'opportunità per riflettere sull'importanza delle relazioni nella nostra vita quotidiana. In un'epoca in cui le connessioni sembrano fragili, eventi come questo ci ricordano quanto possa essere potente il calore della famiglia.

Arezzo, 1 giugno 2025 – Il Giubileo 2025 è un anno speciale di grazia, in cui la Chiesa cattolica offre ai fedeli la possibilità di chiedere l'indulgenza plenaria, cioè la remissione dei peccati per sé stessi o per parenti defunti. Sabato 31 maggio 2025 per oltre 300 aretini è stato il giorno tanto atteso per trascorrere una bella giornata di pastorale familiare nella città di Roma. Il programma, organizzato dall'Ufficio Diocesano per la Pastorale Familiare della Diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, prevedeva nella mattinata l'arrivo in autobus alla basilica di Santa Maria Maggiore con ingresso dalla Porta Santa, la possibilità di confessarsi e preghiere alla tomba di Papa Francesco e alla mangiatoia di Gesù Bambino.

