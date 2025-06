Oltre 24 milioni di occupati in Italia | Cresce la voglia di lavoro stabile

Oltre 24 milioni di occupati: un traguardo storico per l’Italia! In un contesto economico incerto, emerge una chiara tendenza verso la ricerca di lavoro stabile. La ministra del Lavoro, Marina Calderone, lo ha ribadito al XVI Festival del Lavoro a Genova. Questo segnale positivo non è solo un dato, ma riflette una crescente richiesta di sicurezza e fiducia nel futuro. Un passo importante verso un'Italia più forte e resiliente!

Oltre ventiquattro milioni di occupati. Un livello mai raggiunto nella storia repubblicana. Nonostante i venti d’incertezza che attraversano l’economia globale, il mercato del lavoro italiano segna un record non solo numerico. "Cresce la voglia di stabilità", ha detto la ministra del Lavoro Marina Calderone, aprendo ieri a Genova il XVI Festival del Lavoro. Dopo anni di flessibilità esasperata, a dominare oggi è la domanda di contratti duraturi. E, secondo la ministra, le imprese rispondono: "Se assumono a tempo indeterminato è perché vedono prospettive. Questo è un segnale di fiducia nel futuro". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Oltre 24 milioni di occupati in Italia: "Cresce la voglia di lavoro stabile"

Altre letture consigliate

Accordo tra il Gruppo FS e il Ministero dei Trasporti greco: investimenti per oltre 360 milioni da parte del Gruppo Fs

Durante il vertice intergovernativo Italia-Grecia a Villa Doria Pamphilj, è stato siglato un accordo strategico tra il Gruppo FS e il Ministero dei Trasporti greco.

Cerca Video su questo argomento: Oltre 24 Milioni Occupati Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calderone: 24 milioni di occupati, c’è voglia di lavoro stabile. Oltre 60mila le domande per il bonus giovani-donne; Oltre 24 milioni di occupati in Italia: Cresce la voglia di lavoro stabile; La ministra Calderone a Genova: “In Italia 24 milioni di occupati, c’è voglia di lavoro stabile”; La ministra Calderone a Genova: “24 milioni di occupati, c’è voglia di lavoro stabile”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Oltre 24 milioni di occupati in Italia: "Cresce la voglia di lavoro stabile"

quotidiano.net scrive: Oltre ventiquattro milioni di occupati. Un livello mai raggiunto nella storia repubblicana. Nonostante i venti d’incertezza che attraversano l’economia globale, il mercato del lavoro italiano segna un ...

Calderone: 24 milioni di occupati, c’è voglia di lavoro stabile. Oltre 60mila le domande per il bonus giovani-donne

Scrive ilsole24ore.com: La ministra parla di studenti come «ambasciatori del lavoro sicuro», portando nelle loro case quelle nozioni di prevenzione degli infortuni apprese sui banchi di scuola ...

Calderone a Genova: "24 milioni di occupati. C'è voglia di lavoro stabile"

Riporta quotidiano.net: (Agenzia Vista) Genova, 31 maggio 2025 "Cresce la voglia di lavoro stabile, nel nostro Paese: vi sono "oltre 24 milioni di lavoratori, il 'trend' di crescita è costante, abbiamo una forte propensione ...