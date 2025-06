Oltre 10 milioni di euro per sostenere imprese e territorio con il programma Fesr

La Regione Friuli Venezia Giulia lancia un potente piano di sostegno da oltre 10 milioni di euro per il rilancio delle imprese locali. Un investimento strategico che si inserisce nel trend crescente di valorizzazione del territorio, puntando su innovazione e sviluppo sostenibile. Questo intervento non solo sostiene l'economia, ma rappresenta anche un'opportunità per creare un futuro più prospero e resiliente. Scopri come queste risorse possono trasformare la tua realtà !

La Regione Friuli Venezia Giulia investe oltre 10 milioni di euro per sostenere imprese e territorio. Lo ha annunciato l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, dopo l'approvazione della modifica al piano finanziario analitico del Programma regionale FESR 2021-2027 da parte della Giunta.

