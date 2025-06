Ogni week end senza acqua | disagi ormai intollerabili

Ogni weekend, residenti del rione Paradiso a Brindisi si trovano a fare i conti con un problema inaccettabile: l'assenza di acqua. Questo disagio, che si ripete con preoccupante regolarità , mette in luce una questione più ampia legata alla gestione delle risorse idriche nel nostro paese. L'estate è alle porte e la richiesta d'acqua aumenterà . È tempo di chiedere soluzioni concrete e durature per garantire un bene essenziale a tutti!

BRINDISI - Il problema si ripropone, da tempo, ogni week end. Anche in questo fine settimana gli appartamenti ai piani superiori delle palazzine di Arca Nord (da chiarire che l’ente è estraneo al disservizio), fra Ugo Betti e vie limitrofe, al rione Paradiso, sono a corto di acqua. Decine di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - "Ogni week end senza acqua: disagi ormai intollerabili"

