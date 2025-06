Oggi nella frazione di Belricetto la tradizionale festa parrocchiale

Oggi, la frazione di Belricetto celebra ottant'anni di tradizione parrocchiale con una festa che unisce storia e comunità. In un'epoca in cui le relazioni sociali si fanno sempre più virtuali, eventi come questo ricordano l'importanza dei legami reali. La chiesa, eretta nel 1686, è testimone di momenti significativi della vita dei suoi abitanti. Scopri come il Sacro Cuore di Gesù continui a infondere valori di unità e appartenenza.

Ottant'anni fa la chiesa della frazione lughese di Belricetto (sorta nel 1686 come oratorio privato dei Marchesi Fiaschi di Ferrara ed ultimata nel 1689) dedicata al Sacro Cuore di Gesù cominciava a registrare battesimi, matrimoni e cresime. Dopo don Giovanni Cricca si sono succeduti don Vittorio Vai (poi parroco nella vicina san Lorenzo) e monsignor Antonio Renzi, da tutti conosciuto come don Tonino, parroco di Belricetto per ben 65 anni, spentosi un anno fa. "Negli ultimi decenni – osserva l'amministratore parrocchiale don Maurizio Ardini (foto) – anche Belricetto ha assistito ad un calo enorme della popolazione.

Oggi, domenica 1 giugno la chiesa di Belricetto ospiterà la tradizionale festa parrocchiale. Alle 10 messa, alle 17 'Coroncina al Sacro Cuore' e benedizione eucaristica. Seguirà, alle 17.30 nel ...