Oggi a Cune si celebra un momento di grande significato: l'inaugurazione del "Spazio del Romito" durante la Festa dell’Ascensione. Un’iniziativa che non solo arricchisce il territorio di Borgo a Mozzano, ma rappresenta anche un trend crescente di valorizzazione dei luoghi di aggregazione comunitaria. Scoprire come spazi simili possano rinvigorire il tessuto sociale è un'opportunità da non perdere! Festeggia con noi e vivi la magia della comunità!

Due appuntamenti sul territorio di Borgo a Mozzano nel fine settimana. Oggi a San Bartolomeo si celebra la Festa dell’Ascensione: santa messa e inaugurazione dello " Spazio del Romito " finanziato da Gal MontagnAppennino. Una giornata di festa per la Parrocchia di Cune con la celebrazione della tradizionale Festa dell’Ascensione presso l’area dove sorge il Romitorio di San Bartolomeo. Una festa che unirà tradizione e fede con un momento di comunità e valorizzazione, grazie all’inaugurazione del punto di assistenza ai pellegrini. San Bartolomeo e Cune sono, infatti, parte di un progetto più ampio, finanziato con mezzi propri da Gal MontagnAppennino, denominato "CaSVi, Cammini di Sviluppo", che vede come capofila il Comune di Borgo a Mozzano e partner quali il Comitato Pesano di San Romano, l’Istituto Tecnico Busdraghi, la Cooperativa la Luce e Confcooperative Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oggi l’inaugurazione del Romitorio a Cune. Festa dell’Ascensione

