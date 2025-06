Oggi il ballottaggio delle presidenziali in Polonia | testa a testa tra i due candidati

Oggi, la Polonia si prepara a scrivere una nuova pagina della sua storia con il ballottaggio presidenziale. Un testa a testa che non è solo una questione interna, ma un riflesso delle tensioni che attraversano l'Europa. La sfida tra Donald Tusk e Andrzej Duda segna un bivio cruciale: da un lato un governo europeista, dall’altro una linea conservatrice. Quale sarà il futuro della democrazia polacca? La risposta potrebbe influenzare anche le elezioni in altri paesi europei.

Oggi si svolgerà in Polonia il ballottaggio delle elezioni presidenziali. Un voto importante, che potrebbe sbloccare uno stallo che prosegue 2023 ed è caratterizzato dal duro scontro tra il governo europeista di centrodestra, sotto la guida di Donald Tusk, e il presidente uscente Andrzej Duda, del partito di estrema destra Diritto e Giustizia (PiS). Nel caso in cui a vincere sarà Rafa? Trzaskowski, sindaco di Varsavia e candidato di Coalizione Civica, l'esecutivo potrà contare su un presidente che appartiene allo stesso partito del primo ministro. In caso di trionfo del candidato di Diritto e Giustizia, Karol Nawrocki, i margini di azione del governo potrebbero invece restringersi ulteriormente, almeno fino alle prossime legislative, previste nel 2027.

