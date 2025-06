Oggi 1 giugno Ascensione del Signore | Gesù è glorificato alla destra del Padre

Oggi, 1 giugno, celebriamo l'Ascensione del Signore: un momento di grande significato spirituale e simbolico. Quaranta giorni dopo Pasqua, Gesù torna al Padre, coronando la sua vittoria sulla morte. Questa solennità non solo ci invita a riflettere sulla nostra fede, ma ci ricorda anche quanto sia importante elevarci nei nostri obiettivi quotidiani. In un mondo che corre veloce, prendiamoci un momento per guardare oltre, verso nuove vette da conquistare.

Quaranta giorni dopo la Pasqua si celebra la solennità dell'Ascensione del Signore Gesù al cielo. Siede alla destra del Padre dopo la sua vittoria sulla morte con la Resurrezione. La solennità dell'Ascensione del Signore Gesù Cristo ricorre 40 giorni dopo la Pasqua di Resurrezione. Il Martirologio Romano sottolinea che Gesù "fu elevato in cielo davanti.

Commento al Vangelo di oggi 1° giugno 2025: Lc 24,46-53

Da lalucedimaria.it: Meditiamo il Vangelo del 1 giugno 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore.

Oggi primo giugno, solennità dell’Ascensione, si celebra la 59° giornata mondiale per le comunicazioni sociali. Il messaggio del Papa

Riporta redacon.it: Ascensione del Signore (Anno C) «Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo » (Lc 24) ====================== Unità Pastorale ...

