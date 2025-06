Offese e minacce anche alle figlie di Salvini e Piantedosi Valditara | Urgente ripristinare la cultura del rispetto

Le recenti minacce ai figli di figure politiche come Matteo Salvini e Matteo Piantedosi non sono solo un episodio preoccupante, ma un segnale allarmante di una crescente spirale d'odio nel nostro Paese. La premier Giorgia Meloni sottolinea l'urgenza di ripristinare una cultura del rispetto, fondamentale in un momento in cui il dialogo e la civiltĂ sembrano sempre piĂą fragili. Riflessioni ed azioni concrete sono necessarie per riportare la serenitĂ nel dibattito pubblico.

"Le minacce rivolte anche ai figli del Vicepremier Matteo Salvini e del Ministro Matteo Piantedosi dimostrano che non siamo davanti a episodi isolati, ma a una spirale d’odio alimentata da un fanatismo ideologico che ha superato ogni limite": lo scrive in un post sui social la premier Giorgia Meloni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche Dopo la figlia della Meloni, insulti pesanti contro Mirta Salvini la figlia del leader della Lega, vicepremier e ministro: "Criticate pure me, no alle minacce contro i minori" - In un clima politico sempre piĂą acceso, gli insulti e le minacce verso i familiari dei politici stanno diventando una triste normalitĂ .

