In un'epoca in cui la salute è al centro del dibattito pubblico, la storia di una paziente a Prato mette in luce un paradosso inquietante: la difficoltà di accesso a terapie fondamentali. Senza un piano terapeutico adeguato, per affrontare l’osteoporosi, il suo diritto alla salute appare compromesso. Questo caso non è isolato, ma riflette una crescente crisi nel sistema sanitario che deve essere urgente ascoltata e risolta. La salute non può essere un miraggio!

Prato, 1 giugno 2025 – Quella medicina le è proprio necessaria. E deve assumerla due volte all’anno per contenere i danni e le conseguenze di una osteoporosi grave che le mina la salute delle ossa e la qualità della vita. Eppure quel medicinale è diventato un miraggio. O meglio il miraggio è il piano terapeutico che le consentirebbe di poter ottenere con prescrizione medica del curante di famiglia quel farmaco. “Purtroppo – racconta la signora, una pratese di 75 anni che da un decennio è in cura con questa terapia specifica – non riesco mai ad intercettare lo specialista ospedaliero che possa prescrivere il piano terapeutico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Odissea di una paziente, piano terapeutico lumaca: “Medici introvabili”

