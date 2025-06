Odio social contro Meloni e la figlia l’autore | Mi pento non si augura la morte a una bambina

L'odio social è un tema sempre più scottante, e il recente attacco a Giorgia Meloni e alla sua bambina ne è un triste esempio. La situazione solleva interrogativi profondi sul confine tra critica e violenza verbale. È interessante notare come chi si batte per i diritti degli animali possa cadere in contraddizioni etiche. Questo ci porta a riflettere: fino a che punto il dissenso può spingersi senza oltrepassare la linea del rispetto?

Il suo profilo social-rintracciabile e visibile fine a ieri- è tappezzato di appelli di canili e associazioni animaliste per le adozioni dei randagi campani a 4 zampe. Qua e là appaiono post condivisi con messaggi critici sulla guerra a Gaza o sul governo italiano e su quella che viene chiamata la ‘nana’, ovvero la Premier Giorgia Meloni. Insomma, il vizio di usare i social per offendere era già assodato, ma le parole postate, e poi cancellate, sulla figlia della presidente del Consiglio. L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Odio social contro Meloni e la figlia, l’autore: “Mi pento, non si augura la morte a una bambina”

