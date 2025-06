Odio social | Auguro alla figlia di Meloni la sorte della ragazza di Afragola Identificato l’autore | è un prof di Nola

Un commento straziante e inaccettabile ha scosso il web: un professore di Nola ha augurato alla figlia della Meloni la stessa sorte della giovane Martina Carbonaro, vittima di un femminicidio. Questa notizia mette in luce un problema sociale allarmante: la violenza di genere non è solo una questione individuale, ma un fenomeno che richiede attenzione collettiva. Riflessioni scomode che ci invitano a combattere insieme per un futuro migliore.

Auguro alla figlia della Meloni la sorte della ragazza di Afragola”: è la frase choc che è girata sui social in questi giorni, dopo il terribile femminicidio di Martina Carbonaro, uccisa a 14 anni a colpi di pietra dal suo fidanzato di 18 anni che voleva lasciare. Il commento, che sarebbe stato scritto da un “presunto dipendente del Miur”, è stato diffuso dal capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami. Il ministro dell’Istruzione L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - Odio social: “Auguro alla figlia di Meloni la sorte della ragazza di Afragola”. Identificato l’autore: è un prof di Nola

