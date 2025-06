NY Knicks miglior stagione degli ultimi 25 anni ma quanti rimpianti Ora il sogno è Giannis

I New York Knicks stanno vivendo la loro migliore stagione in un quarto di secolo, ma quanti rimpianti! La dipendenza da Brunson e le lacune difensive di Towns hanno lasciato un sapore agrodolce. Mentre i riflettori si accendono su Giannis Antetokounmpo, il sogno di una squadra vincente è più vivo che mai. I tifosi sperano in un grande colpo, ma il tempo delle scelte è cruciale. Riuscirà Thibodeau a risolvere i nodi

Le lacune difensive di Towns, l’eccessiva dipendenza da Brunson e alcune scelte di coach Thibodeau pesano sull’epilogo amaro. Ora si guarda al futuro, tra ipotesi Durant e sogni chiamati Giannis. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - NY Knicks, miglior stagione degli ultimi 25 anni, ma quanti rimpianti. Ora il sogno è Giannis

Cerca Video su questo argomento: Ny Knicks Miglior Stagione Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Karl-Anthony Towns lotta per salvare la stagione dei New York Knicks nella partita decisiva di Gara 5 contro gli Indiana Pacers.; NBA, Knicks ora o mai più: gara-5 contro Indiana alle 2 su; Karl-Anthony Towns guida i New York Knicks per il Game 5 decisivo mentre la stagione è appesa a un filo.; NBA - Baruffa tra i Knicks, che si lamentano di Karl-Anthony Towns. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

NY Knicks, miglior stagione degli ultimi 25 anni, ma quanti rimpianti. Ora il sogno è Giannis

Si legge su gazzetta.it: Le lacune difensive di Towns, l’eccessiva dipendenza da Brunson e alcune scelte di coach Thibodeau pesano sull’epilogo amaro. Ora si guarda al futuro, tra ipotesi Durant e sogni chiamati Giannis ...

Knicks, stagione finita per Bojan Bogdanovic

sportando.basketball scrive: Il croato di New York si opererà per risolvere i problemi al piede e al polso, saltando quindi il resto dei Playoff È finita la stagione di Bojan Bogdanovic con i New York Knicks. Shams Charania di ...

NBA - Knicks: Mitchell Robinson salterà l'inizio della stagione

Si legge su pianetabasket.com: i New York Knicks saranno senza il presunto centro titolare Mitchell Robinson all'inizio della stagione 2024-25, secondo il giornalista NBA di Fox Sports Yaron Weitzman. Il 26enne probabilmente ...