Nuovo quartiere tra viale Fratti e via Trieste Cavandoli | Nessuna chiarezza dal Comune

Nasce un nuovo quartiere tra Viale Fratti e Via Trieste, ma le informazioni scarseggiano! Le pubblicità entusiaste si moltiplicano, ma i cittadini chiedono trasparenza su viabilità e progetti di integrazione. Questo tema si inserisce in un dibattito più ampio sulla riqualificazione urbana: come costruire spazi che rispondano alle esigenze della comunità? È tempo di ascoltare le voci dei residenti prima che la situazione diventi insostenibile!

“Si leggono già diverse pubblicità sui quotidiani locali che annunciano la nascita di un nuovo quartiere tra Viale Fratti e Via Trieste, ma dall’Amministrazione ancora nessuna notizia su viabilità, accessibilità e inserimento nel tessuto urbano. È doveroso fare chiarezza prima che sia troppo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Nuovo quartiere tra viale Fratti e via Trieste, Cavandoli: "Nessuna chiarezza dal Comune"

Cosa riportano altre fonti

