È ufficiale: il pronto soccorso dell'ospedale cittadino si prepara a un'importante ristrutturazione! Con l’ampliamento in arrivo, i pazienti saranno accolti in due aree distinte, migliorando così l'efficienza e la qualità del servizio. Questo progetto si inserisce in un trend più ampio di rinnovamento delle strutture sanitarie italiane, volto a garantire un'assistenza sempre più tempestiva e mirata. Curiosi di scoprire come questa novità cambierà la vostra esperienza?

Sono iniziati i lavori di ampliamento del Pronto soccorso dell’ ospedale cittadino che verrà riorganizzato in due aree: per i pazienti che devono rimanere in osservazione oppure inviati per le analisi agli altri reparti e chi invece deve essere visitato. Il cantiere dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno e non pregiudicherà le attività del Pronto soccorso che continuerà a svolgere la sua attività di presidio del territorio. L’ampliamento prevede una riorganizzazione anche dell’area riservata all’accettazione degli utenti e alla prenotazione delle visite, che cederà alcuni spazi per consentire l’ampliamento dell’attività medica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuovo Pronto soccorso. Al via i lavori di ampliamento

Consulenza ambulatoriale pediatrica nel Pronto soccorso: quasi 10mila accessi in un anno

Nel 2024, il Servizio di Consulenza ambulatoriale pediatrica (Scap) ha registrato quasi 10.000 accessi nei pronto soccorso di Brindisi e Francavilla Fontana.

