Nuovo ponte sullo Stirone | collaudata la struttura provvisoria in ferro

Un passo avanti per la viabilità! Il collaudo del ponte Bailey sul torrente Stirone a Castellina di Soragna segna un traguardo importante, garantendo il flusso sulla Sp12 mentre si lavora al nuovo ponte. Questo intervento non solo migliora la sicurezza stradale, ma riflette una tendenza crescente verso infrastrutture temporanee che rispondono rapidamente alle esigenze della comunità. E tu, sei pronto a scoprire come cambia il tuo viaggio?

Il ponte provvisorio in ferro, il cosiddetto ponte Bailey, sul torrente Stirone a Castellina di Soragna è stato collaudato. Il ponte – che garantirà la viabilità sulla Sp12 durante le fasi di realizzazione del nuovo ponte - è stato “messo alla prova” con ben quattro camion, ciascuno con un. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Nuovo ponte sullo Stirone: collaudata la struttura provvisoria in ferro

